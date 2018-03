Seehofers Männerklub sorgt für Shitstorm

Stolz steht er da: Horst Seehofer präsentiert auf einem Foto die neue Führungsmannschaft des Innenministeriums. Das Gruppenbild der Herren sorgt im Netz für Empörung und Spott.

Eigentlich sollte es ein Signal des Aufbruchs werden. Horst Seehofer (CSU) und sein Ministerium des Innern, für Bau und Heimat ist einsatzbereit. "Führungsmannschaft des BMI komplett", schreibt das Innenministerium in einer Pressemitteilung. Aber statt Applaus schlägt Seehofer eine Empörungswelle entgegen. Der Grund: Seine Führungsmannschaft besteht ausschließlich aus Männern.

Auf der Internetseite des BMI sind die zehn Führungskräfte des Ministeriums in Anzug und Krawatte zu sehen. "Nicht meine Heimat!", kommentierte die Grünen-Politikerin Hannah Neumann auf Twitter. Damit brachte sie den Stein ins Rollen.

Ihr Tweet wurde bereits knapp 1.000 Mal geteilt. Die Empörung im Netz ist groß.

Schön reden hilft hier auch nicht mehr. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es keine fähigen Frauen gegeben hätte?! Wer will, findet einen Weg (in dem Fall eine Frau). Wer nicht will, findet Gründe (in dem Fall nur Männer)!