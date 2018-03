SPD kommt bei eigenen Anhängern wieder besser an

An der Abstimmung beteiligten sich 78,39 Prozent der 463.722 stimmberechtigten Parteimitglieder. Mit Ja votierten dabei 239.604 Sozialdemokraten, mit Nein 123.329. Die Mehrheit lag damit bei 66,02 Prozent.

Das "Ja" der SPD-Mitglieder zur Groko hat Auswirkungen auf die Regierungsbildung – und auf die Beliebtheit der Partei. Doch wie die SPD jetzt wahrgenommen wird, unterscheidet sich zwischen den politischen Lagern deutlich.

Seit einem Tag ist das Ergebnis amtlich, und das "Ja" der SPD-Mitglieder zur Großen Koalition hat die Meinung über die Partei bereits beeinflusst: 48,2 Prozent der SPD-Wähler denkt nun positiver über die eigene Partei. Das ist das Ergebnis einer Civey-Umfrage für t-online.de. Bei lediglich 15,5 Prozent der Anhänger hat sich das Bild der SPD ins Negative verändert.



Für die Umfrage für t-online.de fragten die Meinungsforscher von Civey 5065 Menschen, welche Auswirkungen das Mitgliedervotum auf ihre Meinung zur Partei hat. Zuvor hatten die SPD-Mitglieder für eine Große Koalition gestimmt. In den Wochen vor der Wahl hatten Gegner und Befürworter einer Koalition intensiv diskutiert, ohne sich dabei allzu hart anzugehen.

Die Parteispitze hatte beschlossen, die Entscheidung über die Koalition der Basis zu überlassen. In Umfragen sagt regelmäßig eine große Mehrheit der Deutschen, sie wünschten sich mehr Volksentscheide und mehr direkte Demokratie. Unabhängig vom Ergebnis des Mitgliederentscheids müssten sie eigentlich die Partei für die Einbeziehung der Mitglieder loben.

Juso-Chef mit "NoGroko" gescheitert: Kevin Kühnert ist enttäuscht vom SPD-Mitgliederentscheid. (Quelle: Reuters)

Bei einem relevanten Teil der Unions-Anhänger hat sich die Meinung über die SPD nach der Entscheidung verbessert: 30,5 Prozent der Befragten gaben an, jetzt positiver gegenüber den Sozialdemokraten eingestellt zu sein. Bei 22,1 Prozent hat sich die Meinung über die SPD verschlechtert.



Bei den Grünen bewerten die SPD nach der Mitgliederentscheidung fast gleich viele Menschen positiver (26 Prozent) wie negativer (26,8 Prozent).

Ganz anders sieht das bei der AfD aus. Nach dem Mitgliederentscheid der SPD rauscht ihre Sympathie für die SPD ins Bodenlose. 82 Prozent der AfD-Anhänger sagen, sie bewerten die SPD seit dem Groko-Voting negativer als zuvor.

Unklar sind die Gründe dafür, forderte die AfD in der Vergangenheit doch mehr Basisdemokratie – trotzdem verbessert die Tatsache, dass die SPD sich bemüht, die Basis einzubinden, das Bild unter AfD-Anhängern nicht. Im Gegenteil.



Auch bei der Partei „Die Linke“ kommt die SPD auch nach dem Mitgliederentscheid nicht gut an: rund 64 Prozent ihrer Wählerschaft hat nun eine negativere Einstellung zur SPD. Insgesamt bewerten 21 Prozent aller Umfrageteilnehmer die SPD nun positiver, bei 44 Prozent kommt die Partei schlechter weg.

Nach dem "Ja" im SPD-Mitgliedervotum: Das sagen Stimmen aus der Politik zur Neuauflage der Großen Koalition. (Quelle: Reuters)

Unterschiede gibt es auch zwischen Ost und West. Während im Westen 22,4 Prozent nun eine bessere Meinung von der SPD haben, sind es im Osten nur 18,2 Prozent. Schlechter bewerten die Partei 42,8 Prozent in den alten und 50,4 Prozent in den neuen Bundesländern. Im Osten haben verhältnismäßig wenig Menschen am Mitgliederentscheid teilnehmen können. Lediglich 4,65 Prozent der SPD-Mitglieder kommen aus den neuen Bundesländern.

Die repräsentative Online-Umfrage wurde nach Verkündung des Ergebnisses des SPD-Mitgliederentscheids am Sonntag durchgeführt.