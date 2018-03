Verlag bringt Satire-Broschüre zu "Christlichem in der AfD" heraus

Der Echter-Verlag ist ein Buchverlag aus Würzburg, der sich auf religiöse und christliche Themen spezialisiert hat. Mit einem neuen Buch zielt der Verlag bitterböse auf die AfD ab.

Der Verlagsleiter nennt es einen „Gag und eine Provokation“, die AfD kann darüber gar nicht lachen: Der Würzburger Echter-Verlag hat eine Broschüre unter dem Titel „Christliches in der AfD“ veröffentlicht – aber fast alle Seiten sind komplett weiß. Die AfD prüft jetzt sogar rechtliche Schritte.



(Quelle: )

Wie Verlagsleiter Thomas Häußner gegenüber der Branchenseite katholisch.de mitteilte, wollte der Verlag die Auseinandersetzung um christliche Themen in der AfD mit dem Buch „zuspitzen“: „Wir haben uns überlegt, wie zugänglich populistische Parteien gegenüber einer sachlichen Argumentation sind und wollten darauf mal auf einem etwas anderen Weg antworten.“

Die AfD reagierte darauf reichlich verkniffen. Gegenüber katholisch.de befürchtete der kirchenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, dass Interessenten an einer ernsthaften Auseinandersetzung durch die Broschüre „irregeführt“ werden könnten. Die Partei will jetzt „rechtliche Schritte prüfen“.

Zu den wenigen Sätzen in dem Buch gehört die deutliche Aussage: „Wir haben recherchiert, und haben herausgefunden: Da gibt’s nichts, gar nichts. Sie können blättern, so viel Sie wollen: Es gibt nichts…“, das Buch schließt mit: „Sollten Sie christliche Standpunkte in der AfD benennen können, dürfen Sie uns diese gerne mitteilen“.



Die „überzeugendsten Zusendungen“ würden laut Verlag in einer weiteren Broschüre veröffentlicht. Bislang sind die meisten Rückmeldungen der Verlagskunden laut Verlagsleiter Häußner positiv.