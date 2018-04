Ausgaben ohne Belege

Große Unregelmäßigkeiten bei Niedersachsen-AfD

07.04.2018, 15:02 Uhr | dpa

Der ehemalige Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD) in Niedersachsen, Armin-Paul Hampel: Große Unregelmäßigkeiten in den Büchern der AfD in Niedersachsen. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Nach der Entmachtung des Landesvorstandes der AfD in Niedersachsen hat ein Kassenprüfer gravierenden Unstimmigkeiten bei Abrechnungen festgestellt. Der damalige Landeschef Hampel bestreitet alle Vorwürfe.

Eine vom Notvorstand der Niedersachsen-AfD vorgenommene Sonderkassenprüfung hat nach Angaben des Prüfers erhebliche Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen des früheren Landesvorstands ergeben. Für die Jahre 2013 bis 2017 gebe es Ausgaben in Höhe von insgesamt 27.333 Euro ohne Belege oder Rechnungen, sagte Bundesrechnungsprüfer Christian Waldheim in Braunschweig auf dem Landesparteitag. "Ich hätte den Vorstandsmitgliedern für diese Jahre keine Empfehlung zur Entlastung ausgesprochen."

Vorschusszahlungen an Hampel ohne Vorstandsbeschlüsse

In vielen Fällen seien Übernachtungs- und Bewirtungskosten in vierstelliger Höhe geltend gemacht worden, ohne dass es dafür finanzwirksame Beschlüsse des Vorstandes gegeben habe, sagte Waldheim. Mehrfach habe sich der damalige Landeschef Paul Hampel Reisekosten-Vorschüsse in erheblicher Höhe auszahlen lassen – ebenfalls ohne Vorstandsbeschluss. Nachdem die Landesspitze 2016 den Betrag von 2000 Euro für die Anschaffung eines Lkw für eine Roadshow genehmigt habe, sei ein Lastwagen für 14.000 Euro gekauft worden.

Hampel bestritt die Vorwürfe. Alle Abrechnungen seien korrekt gewesen. Es habe einen Beschluss gegeben, wonach der Landesschatzmeister und der Vorsitzende Beträge bis zu 3000 Euro ohne Beschlussvorlage hätten ausgeben dürfen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte im Januar den gesamten Landesvorstand entmachtet, nachdem ein Konflikt zwischen Gegnern und Anhängern von Landeschef Hampel eskaliert war. Die Niedersachsen-AfD will in Braunschweig einen neuen Landesvorstand wählen. Auch Hampel will erneut kandidieren.