Unfälle

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

25.03.2018, 15:08 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Höheischweiler (Landkreis Südwestpfalz) von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn am Sonntag übersehen, als sie ausparken und direkt auf der Fahrbahn wenden wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er wurde vom Sitz geschleudert, das Motorrad unter dem Auto eingeklemmt. Laut Polizeiangaben wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf mindestens 30 000 Euro geschätzt.