Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

05.04.2018, 08:28 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Hellendorf in der Region Hannover schwer verletzt worden. Der 53-jährige habe in einem Stau am Mittwoch mehrere Autos überholt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Transporter sei wegen des Staus ausgeschert und habe wenden wollen. Der Motorradfahrer bremste den Angaben zufolge, kam zu Fall und rutschte in das Auto.