Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

22.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist in Ostthüringen bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 23-Jährigen gestorben. Beide waren laut Polizei am Sonntag auf einer Landstraße bei Pößneck unterwegs, als sie in einer Kurve zusammenprallten. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die genaue Unfallursache müsse noch geklärt werden, hieß es vonseiten der Polizei.