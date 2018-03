Justiz

Terrorverdächtiger Tunesier bleibt in Abschiebehaft

23.03.2018, 20:48 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Frankfurt hat die Abschiebehaft des terrorverdächtigen Tunesiers Haikel S. verlängert. Die Abschiebehaft war zuletzt im Januar verlängert worden, am Freitag lief sie formal aus. Nun wurde sie noch einmal bis 28. Juni verlängert, wie das Gericht am Freitagabend bekanntgab. Haikel S. war im Februar 2017 bei einer Anti-Terror-Razzia festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, für den IS in Deutschland einen Anschlag vorbereitet zu haben.