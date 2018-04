Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

09.04.2018, 10:38 Uhr | dpa

Gleich zum Auftakt der Motorradsaison hat es in Schleswig-Holstein einen tödlichen Unfall gegeben. Wie die Polizei am Montag berichtete, starb ein 56-Jähriger am Sonntag auf der Landstraße zwischen Westensee und Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der Mann war offenkundig auf das Motorrad eines 48-Jährigen aufgefahren und gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.