04.02.2018, 12:29 Uhr | dpa

Ein maskierter Räuber hat eine Tankstelle im Landkreis Osnabrück überfallen und den Angestellten mit einer Waffe bedroht. Der Täter betrat am Samstagabend den Verkaufsraum der Tankstelle in Georgsmarienhütte und forderte den 27 Jahre alten Mitarbeiter auf, ihm das Geld zu geben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß mit der Beute.