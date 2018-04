Unfälle

Fußgängerin von Auto angefahren und verletzt

18.04.2018, 07:39 Uhr | dpa

Beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren, ist eine 63 Jahre alte Fußgängerin in Berlin-Spandau angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau am Dienstagnachmittag auf dem Brunsbütteler Damm unterwegs, als das Auto sie anfuhr. Der 41 Jahre alte Fahrer wollte links auf die Hauptstraße abbiegen und erfasste dabei die Fußgängerin. Die 63-Jährige zog sich einen Armbruch zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.