Christen feiern Weihnachten: Bischof besucht Gefangene

24.12.2017, 17:59 Uhr | dpa

Tausende von Christen haben am Sonntag auch in Baden-Württemberg Weihnachten gefeiert. So sang in der Basilika in Weingarten ein Kinderchor während des Familiengottesdienstes an Heiligabend. Mehrere Hundert Gläubige stimmten sich hier in der barocken Kirche auf Weihnachten ein.

Mit einer Rose im Gepäck hatte der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart den Gefangenen im Gefängnis von Heilbronn am Vormittag einen Besuch abgestattet. Gebhard Fürst habe neben der tröstenden Botschaft der Bibel, dass jeder Mensch Gottes Geschöpf sei und auf Vergebung hoffen dürfe, Rosen als Zeichen des Lebens und der Hoffnung im Gepäck gehabt, hieß es in einer Pressemitteilung. Neben Gesprächen mit Häftlingen fand auch ein weihnachtlicher Gottesdienst statt.

Als einer der ersten deutschen Bischöfe hat Georg Moser die Gefangenenbesuche an Heiligabend in den 1980er Jahren für die Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeführt. Gefangene zu besuchen gehört zu den sieben Werken der Barmherzigkeit, die auf die neutestamentliche Schriftstelle bei Matthäus (25, 34-46) zurückgehen.