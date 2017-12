Brand in Einfamilienhauses: Bewohner verletzt

24.12.2017, 17:08 Uhr | dpa

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Sonntag die 65 und 63 Jahre alten Bewohner verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei aus unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen. Die Bewohner versuchten vergeblich, die Flammen zu selbst zu löschen und riefen die Feuerwehr. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.