Ursache für tödlichen Zusammenstoß mit Bäumen bleibt unklar

24.12.2017, 17:49 Uhr | dpa

Nach einem schweren Unfall im Norden von Rheinland-Pfalz, bei dem ein Autofahrer ums Leben gekommen ist, wird die Ursache wohl unklar bleiben. Es gebe keine Zeugen, erklärte die Polizei am Sonntag. Klar sei nur, dass der 53-jährige Mann wohl keinem Hindernis auf der Straße ausweichen musste. Es habe keine abrupten Lenkbewegungen gegeben.

Der Fahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz war am frühen Samstagmorgen auf einer Landstraße zwischen Kleinmaischeid und Dernbach verunglückt. Er kam in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Landstraße musste mehrere Stunden komplett gesperrt werden.