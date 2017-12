Spaziergang mit Folgen: Adventskranz brennt ab

26.12.2017, 18:38 Uhr | dpa

Der Weihnachtsspaziergang eines Einfamilienhaus-Bewohners hat einen Schaden von 20 000 Euro ausgelöst. Der in Rheinau (Ortenaukreis) lebende Mann hatte am Zweiten Weihnachtsfeiertag vergessen, am Adventskranz die Kerzen zu löschen, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag mitteilte. Ein aufmerksamer Nachbar, der den Rauchmelder hörte, rief die Feuerwehr. Diese musste die Haustür aufbrechen. Der Adventskranz war in einer Blechschale auf einem Holztisch total abgebrannt. Das gesamte Haus war innen verrußt. Der Holztisch hatte auch Hitzeschäden, aber kein Feuer gefangen.