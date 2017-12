Dessau-Roßlauer HV kassiert derbe Schlappe

26.12.2017, 19:09 Uhr | dpa

Die Handballer des Dessau-Roßlauer HV haben im letzten Heimspiel des Jahres 2017 eine derbe Schlappe erlitten. Die Schützlinge von Uwe Jungandreas verloren vor heimischer Kulisse das Duell gegen den Tabellennachbarn DJK Rimpar mit 21:32 (9:17). Damit verpasste die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt den möglichen Sprung auf den fünften Platz in der zweiten Bundesliga.

Vor 1535 Zuschauern in der Anhalt Arena herrschte an diesem Tag zwischen beiden Vereinen fast ein Klassenunterschied. Rimpar führte schnell mit 3:0 (5.) und zog über 13:6 (22.) bis zur Pause auf acht Treffer davon. Damit war die Partie bereits nach einer halben Stunde entschieden. Den größten Anteil am auch in dieser Höhe verdienten Erfolg der Bayern hatten Steffen Kaufmann (9), Dominik Schömig (5) und Benjamin Herth (5/2). Bei den Gastgebern erreichte nur Torhüter Phil Döhler (13 Paraden) Normalform.