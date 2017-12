13 große Kriegsbomben 2017 in Schleswig-Holstein entdeckt

27.12.2017, 09:19 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind in diesem Jahr deutlich mehr Kriegsbomben entdeckt worden wie in den Vorjahren. Insgesamt wurden 13 große Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie das zuständige Landeskriminalamt in Kiel mitteilte. 2016 waren den Angaben zufolge insgesamt nur drei Bomben und im Jahr 2015 zehn Kriegsbomben entschärft worden.

Bei den Funden 2017 handelte es sich um acht amerikanische 250 Kilo-Bomben, zwei britische 250 Kilo-Bomben, je eine amerikanische und eine britische 500-Kilo-Bombe, sowie um eine deutsche 250 Kilo-Bombe. Sie wurde in Hörnum auf Sylt gefunden. Für die Entschärfung eine britischen 500-Kilo-Bombe mussten die Experten des Kampfmittelräumdienstes nach Helgoland reisen. Bei zwei Sprengkörpern war eine Entschärfung nicht erforderlich, da es sich um sogenannte Zerscheller handelte, bei denen lediglich die Bombenhülle mit einem Teil Sprengstoff vorhanden war.

Besonders Kiel war im Zweiten Weltkrieg Ziel vieler Angriffe der Alliierten, weil sich dort große Rüstungsbetriebe befanden. Knapp 30 000 Tonnen Bombenlast warfen die Alliierten allein dort ab. Die Blindgängerquote liegt bei etwa zehn Prozent, also 3000 Tonnen. Nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes liegen noch mehrere hundert Blindgänger in der Region. Sie werden unter anderem durch die Auswertung von Luftbildern aufgespürt.