Handballerinnen von Rödertal weiter sieglos

27.12.2017, 21:29 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des HC Rödertal haben auch ihr drittes Heimspiel in Serie verloren. Der Erstliga-Aufsteiger unterlag am Mittwochabend vor 942 Zuschauern der HSG Blomberg-Lippe mit 27:34 (13:18). Damit bleiben die Großröhrsdorferinnen auch nach dem achten Spieltag ohne Punkte am Tabellenende.

Die Gastgeberinnen konnten das Geschehen in den ersten neun Minuten beim 4:5 noch offen gestalten, dann aber zog Blomberg-Lippe vor allem dank eines schnellen Umschaltspiels mit einem 5:0-Lauf auf 10:4 davon. Die Abwehr des Aufsteigers hatte dem Gegner vor allem körperlich zu wenig entgegenzusetzen, zudem vergaben die Schützlinge von Trainer Karsten Knöfler auch noch einige Chancen im Angriff. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Rödertal vor allem bei der Chancenverwertung, konnte den Abstand allerdings höchstens auf vier Tore verkürzen. Der Tabellenelfte aus Ostwestfalen konnte in den entscheidenden Momenten zulegen und hatte in Silje Brons Petersen, die mit 10/5 Toren erfolgreichste Werferin war, eine sichere Vollstreckerin. Bei den Gastgeberinnen war Jurgita Markeviciute mit 5/3 Treffern beste Torschützin.