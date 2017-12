Zwei Menschen bei illegalem Autorennen verletzt

28.12.2017, 10:08 Uhr | dpa

Bei einem illegalen Autorennen in Berlin Kreuzberg sind zwei unbeteiligte Autofahrer verletzt worden. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sollen zwei Autos am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Gitschiner Straße entlang gerast sein. Einer der Raser konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein vorausfahrender Autofahrer an der Böcklerstraße wenden wollte. Sein Auto erfasste den Wagen des vorausfahrenden 35-Jährigen, prallte gegen ein Absperrgitter und schließlich gegen einen weiteren Pkw, der auf der rechten Spur stand.

Das stehende Fahrzeug wurde in parkende Autos gedrückt, der 55-jährige Insasse leicht verletzt. Das Auto des 35-Jährigen kam ins Schleudern und blieb auf dem Bürgersteig stehen, der Mann wurde ebenfalls leicht verletzt. Der mutmaßliche Raser ließ den Angaben zufolge sein Auto am Unfallort stehen und konnte zu Fuß flüchten. Die "B.Z." berichtete, dass sich ein Beifahrer ebenfalls aus dem Staub machte, zwei hinten mitfahrende Frauen jedoch am Unfallort blieben. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nicht. Der zweite Raser entkam mit seinem Auto unerkannt.

"Die Trümmerteile lagen knapp über 100 Meter verteilt auf der Fahrbahn", sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge beschädigt, die Gitschiner Straße war in Richtung Hallesches Tor für etwa drei Stunden großräumig abgesperrt. Der Halter des Raser-Autos wurde von der Polizei gefunden und befragt - bislang sei aber unklar, ob er auch der Fahrer war. Das Auto wurde sichergestellt und soll näher untersucht werden.

An der Gitschiner Straße/Ecke Böcklerstraße waren die Spuren des Rennens noch am Donnerstagmorgen zu sehen. Dort stand ein an der Seite aufgerissener Wagen und ein weiteres Auto, dem vorn ein Rad fehlte und dessen Motorhaube aufgerissen war.

Immer wieder werden bei illegalen Autorennen in Berlin Unbeteiligte verletzt. Im Februar diesen Jahres wurden zwei Angeklagte erstmals wegen Mordes verurteilt. Die beiden damals 24 und 26 Jahre alten Männer hatten in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen schweren Unfall in der Nähe des Kaufhauses KaDeWe verursacht. Der eine Raser rammte einen Jeep, dessen 69 Jahre alter Fahrer starb. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, prüft der Bundesgerichtshof dieses Urteil am 1. Februar nächsten Jahres. Die beiden Verurteilten waren nach dem Urteil des Berliner Landgerichts in Revision gegangen.