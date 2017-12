28.12.2017, 21:38 Uhr | dpa

Ein Mann ist an einer Bahnstrecke in Aalen von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei konnte am Donnerstagabend noch nicht sagen, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte. Die Bahnstrecke war der Polizei zufolge bis 20.00 Uhr für fast drei Stunden gesperrt. Mitarbeiter von Polizei und Deutscher Bahn halfen Reisenden, die den betroffenen Zug - den IC 2064 in Richtung Stuttgart - verlassen wollten, sicher die nächste Straße zu erreichen.