Mann von Zug getötet: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

29.12.2017, 10:49 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines Mannes an einer Bahnstrecke in Aalen haben die Ermittler die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Der Mann habe bisher nicht identifiziert werden können, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war am Donnerstag von einem Zug erfasst und getötet worden. Offen war weiter, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte. Der Mann werde auf ein Alter zwischen 60 und 80 Jahren geschätzt. Er trug demnach ein graues Langarmshirt, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jacke. Zudem hatte er den Angaben zufolge eine graue Jogginghose mit der Aufschrift "uncle sam" an und einen Gehstock dabei. Die Polizei bittet um Hinweise von Menschen, die den Mann kennen.