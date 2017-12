Silvesterschwimmer lassen sich nicht schrecken

29.12.2017, 20:28 Uhr | dpa

Das kalte Wasser schreckt sie nicht: Rund 200 Schwimmer und Taucher sind am Freitag beim 45. Silvesterschwimmen in Konstanz in den Bodensee gestiegen. Nach Angaben der Veranstalter schwammen sie vom Konstanzer Hafen aus an der historischen Seepromenade vorbei und unter der alten Rheinbrücke hindurch bis zum Rheinstrandbad - die Strecke betrage rund 900 Meter mit der Strömung.

"Als sie aus dem kalten Wasser stiegen, hat es obendrein noch geschneit", sagte DLRG-Organisator Thomas Hofert. "Aber das kann unsere Teilnehmer natürlich nicht groß beeindrucken." Organisiert wird das Silvesterschwimmen von der Konstanzer DLRG-Rettungstaucher-Gruppe. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist die Veranstaltung immer internationaler geworden. Am Anfang beteiligten sich nur Gruppen rund um den Bodensee. Mittlerweile kommen Teilnehmer aus mehreren Ländern Europas.