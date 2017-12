Verletzte wegen Schnee und Glätte im Saarland

29.12.2017, 20:28 Uhr | dpa

Schnee und Glätte haben Autos und Lastwagen im Saarland ins Schlittern gebracht. Bis zum Freitagabend wurden 25 witterungsbedingte Unfälle registriert, wie ein Polizeisprecher in Saarbrücken sagte. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden, ansonsten sei es überwiegend bei leichten Blechschäden geblieben. Betroffen gewesen sei vor allem das nördliche Saarland. Mehrere Lastwagen gerieten ins Rutschen und kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen. Es müsse in einigen Bereichen noch gestreut werden. Die Lage habe sich aber am Abend entspannt, sagte der Sprecher. Der Schneefall habe gegen 16 Uhr am Nachmittag eingesetzt.