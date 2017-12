Mehrere Unfälle bei starkem Schneefall auf glatten Straßen

30.12.2017, 11:18 Uhr | dpa

Starker Schneefall und glatte Fahrbahnen haben am Freitagabend für mehrere leichtere Unfälle auf Autobahnen gesorgt. Nach Angaben der Polizei am Samstag waren auf dem Albaufstieg der Autobahn zwischen Mühlhausen und Hohenstadt gleich mehrere Fahrzeuge liegengeblieben. Bis die Polizei gemeinsam mit der Autobahnmeisterei und dem technischen Hilfswerk die Fahrbahn räumen konnte, blieb die A8 eine halbe Stunde gesperrt.

Eine schneebedeckte Fahrbahn wurde auch einer 40-jährigen Frau auf der Autobahn nahe Herbrechtingen zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Freitagabend auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern gerraten. Das Auto kam von der Autobahn ab und blieb kopfüber in der Böschung liegen. Die Insassen blieben aber unverletzt.