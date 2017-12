Kohlenmonoxid ausgetreten: Feuerwehr rettet Familie

30.12.2017, 11:29 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat fünf Mitglieder einer Familie aus einem Einfamilienhaus in Spelle im Emsland gerettet, nachdem dort Kohlenmonoxid ausgetreten war. Eine defekte Heizungsanlage im Keller des Gebäudes verursachte den Austritt des in hohen Konzentrationen tödlichen CO-Gases, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Ein einjähriges und ein fünfjähriges Kind sowie ihre Großmutter wurden am Freitagabend mit Rettungsleitern aus dem Fenster im Obergeschoss gerettet. Die Eltern der Kinder waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits stark benommen und wurden von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Alle fünf Familienmitglieder wurden ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut Feuerwehr nicht.