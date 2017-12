Geisterfahrerin fährt sieben Kilometer auf A19

30.12.2017, 11:39 Uhr | dpa

Eine 75-jährige Frau ist auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Krummendorf und Rostock-Süd sieben Kilometer lang mit ihrem Auto auf der falschen Fahrbahn gefahren. Die Geisterfahrerin hatte augenscheinlich Kreislaufprobleme und fuhr aus Verwirrung in die falsche Richtung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei konnte die Frau am Freitagabend anhalten, ohne dass es zu einem Unfall kam. Die Seniorin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des Autos musste die A19 in Richtung Seehafen Rostock kurzzeitig gesperrt werden.