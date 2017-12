Drei Verletzte und ein toter Hund bei Unfall auf der A66

31.12.2017, 11:59 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 bei Langenselbold sind zwei Menschen leicht und ein Mann schwer verletzt worden. Ein Hund kam ums Leben, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Sonntag berichtete. Der Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren, ereignete sich am Samstagabend kurz vor Mitternacht. Eine 18-Jährige kam demnach nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, nachdem ihr Wagen an der Leitplanke abgeprallt war. Ihr Auto blieb auf dem Dach auf der linken Fahrspur liegen.

"Während sich die Fahrerin in Sicherheit bringen konnte, blieb der 25-jährige Beifahrer im Fahrzeug", berichteten die Beamten. Zwei nachfolgende Autos konnten nicht mehr bremsen und fuhren in den Unfallwagen. "Der 25-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden." Die beiden anderen Autofahrer wurden leicht verletzt. Im Wagen der jungen Frau saß auch der Hund der Fahranfängerin, der den Aufprall nicht überlebte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 17 000 Euro.