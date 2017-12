Lage in Köln bisher ruhig

31.12.2017, 21:38 Uhr | dpa

Besucher sind am Dom in Köln unterwegs. Foto: Henning Kaiser (Quelle: dpa)

In Köln hat die Silvesternacht nach Angaben der Polizei friedlich begonnen. Es gebe bisher keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Auf der Domplatte herrschte vor einer Konzertbühne eine entspannte Atmosphäre. Hier feierten alt eingesessene Kölner zusammen mit Migranten, auch viele Kinder waren dabei.

Rund um den Dom hat die Stadt eine böllerfreie Sicherheitszone eingerichtet. Die Ein- und Ausgänge werden von Wachleuten kontrolliert. Vor allem auf dem Bahnhofsvorplatz will die Polizei außerdem verhindern, dass sich größere Gruppen bilden. Die Polizei ist in Köln mit 1400 Beamten präsent. Vor zwei Jahren war es in der Kölner Silvesternacht zu massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen. Viele Beschuldigte waren Nordafrikaner und Flüchtlinge.

Die Sicherheitskräfte legen dieses Jahr besonderen Wert darauf, dass sie nicht nach Aussehen oder Nationalität kontrollieren, sondern nur nach Verhalten. Vor einem Jahr war kritisiert worden, dass die Polizei am Hauptbahnhof Hunderte nordafrikanisch oder arabisch aussehende Männer überprüft hatte.