Elf Verletzte bei Brand in Mannheim

01.01.2018, 12:38 Uhr | dpa

Bei einem Brand am Silvesterabend sind in Mannheim elf Menschen verletzt worden. Warum das Feuer im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses ausbrach, war nach Polizeiangaben vom Montag zunächst unklar. Feuerwehrleute retteten zwei bewusstlose Menschen - sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die anderen neun Verletzten, unter ihnen vier Kinder, konnten vor Ort versorgt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Das Haus mit insgesamt 15 Wohnungen sei vorerst nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Die meisten Bewohner seien bei Freunden und Verwandten untergekommen.