01.01.2018, 12:28 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist in Werther (Landkreis Nordhausen) am frühen Morgen des Neujahrstags ein 56 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen. Ein 40 Jahre alter Autofahrer habe den auf der Straße laufenden Mann mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei am Montag mit. Der 56-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Zur Unfallursache wird den Angaben zufolge noch ermittelt.