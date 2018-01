Reizgas-Attacke in Lokal in Sankt Pauli

02.01.2018, 13:19 Uhr | dpa

In der Silvesternacht ist in einem Lokal in Sankt Pauli ein noch unbekannter Reizstoff versprüht worden. 30 Gäste klagten über Atemwegs- und Augenreizungen, wie die Feuerwehr Hamburg am Dienstag mitteilte. Fünf Betroffene mussten ärztlich versorgt werden, vier davon im Krankenhaus.