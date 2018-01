Vertrag mit Vorstandschef Thomas Gries aufgelöst

03.01.2018, 13:59 Uhr | dpa

Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern kehrt auch im neuen Jahr keine Ruhe ein. Das Tabellenschlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Vorstandsvorsitzenden Thomas Gries getrennt. Die Querelen in der Führungsebene der Pfälzer nehmen kein Ende, von der angepeilten Kontinuität auf den entscheidenden Posten des Vereines ist nichts zu erkennen.

Mit den Trainern Tayfun Korkut und Norbert Meier sowie Sportdirektor Uwe Stöver verließen bereits drei entscheidende Personen innerhalb von einem Jahr den kriselnden Traditionsclub. Bis eine Nachfolgeregelung im Fall Gries gefunden ist, übernimmt Finanzvorstand Michael Klatt den Posten an der Spitze der Führungsebene. Zudem rückt das Aufsichtsratsmitglied Jürgen Kind kommissarisch und ehrenamtlich in die geforderte Position des zweiten Vorstandes und lässt sein Aufsichtsratsmandat solange ruhen.

"Nach intensiven Gesprächen sind wir übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Bei der Herangehensweise, den Vorgaben und Zielen des Aufsichtsrates waren wir verschiedener Auffassung", erklärte Aufsichtsratschef Patrick Banf die Trennung von Gries. "Wir wollen die schwierigen anstehenden Aufgaben mit neuem Personal angehen und haben uns daher darauf geeinigt, den Vertrag in beiderseitigem Einverständnis aufzulösen."

Marketingfachmann Gries, der das Amt an der Vereinsspitze im April 2016 von Stefan Kuntz übernommen hatte, sah sich in letzter Zeit immer größerer Kritik an seiner Arbeit ausgesetzt. Seinen bei Amtsantritt gesetzten Zielen, neue Sponsoren zu akquirieren und einen finanzstarken Investor für die Pfälzer zu finden, konnte der 55-Jährige keine Taten folgen lassen. Mit der sportlichen Talfahrt in der abgelaufenen Hinrunde der 2. Liga spitzte sich die Situation weiter zu.

Bei der Neugestaltung des Vorstandes soll nun wieder mehr sportliche Kompetenz in die Führungsebene einziehen. Nach dem Ende der Ära Kuntz war zwar geplant, den Posten eines Sportvorstandes neu zu besetzen. Doch der ehemalige Aufsichtsrat um Nikolai Riesenkampff und der Vorstand standen einer Übereinkunft mehrmals im Weg. Im vergangenen Sommer scheiterten die Verhandlungen mit FCK-Ikone Hans-Peter Briegel. Die zeitweise peinliche Nachfolgersuche für Sportdirektor Stöver endete dann mit der Beförderung von Chefscout Boris Notzon.

Seit der Aufsichtsrat bei der Jahreshauptversammlung am 3. Dezember neu gewählt wurde und vier von fünf Mitglieder neu ins höchste Vereinsgremium eingezogen sind, weht aber ein neuer Wind rund um den Betzenberg. Mit dem Werbefachmann Patrick Banf an der Spitze forcierte der Aufsichtsrat das Thema des Sportvorstandes erneut und will im optimalen Fall in den kommenden Wochen einen Nachfolger präsentieren.

Ein möglicher Kandidat beim viermaligen deutschen Fußball-Meister ist Ex-FIFA-Schiedsrichter Markus Merk. Der gebürtige Kaiserslauterer verhandelte bereits Anfang 2016 mit den Pfälzern, überwarf sich aber letztlich mit Riesenkampff und kritisierte diesen anschließend scharf. Unter dem neuen Aufsichtsrat kommt für den 55-Jährigen ein Engagement bei seinem "Herzensverein" aber wohl wieder in Frage.