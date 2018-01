03.01.2018, 14:08 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat das erste Testspiel für sein Spanien-Trainingslager fest vereinbart. Die Schleswig-Holsteiner, die ihr Vorbereitungscamp vom 8. bis 17. Januar in La Manga aufschlagen, treffen am 12. Januar (15.00 Uhr) auf den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Das gaben die Norddeutschen am Mittwoch bekannt. Im ersten Punktspiel nach der Winterpause empfängt der Überraschungs-Zweite aus Kiel am 23. Januar (20.30 Uhr) den 1. FC Union Berlin im Holstein-Stadion.