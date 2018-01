Zwei Verletzte bei Überholmanöver

04.01.2018, 00:18 Uhr | dpa

Überholmanöver mit schwerwiegenden Folgen: Eine 65 Jahre alte Autofahrerin wollte nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße 410 zwischen Lichtenborn und Lünebach (Landkreis Bitburg-Prüm) zunächst an einem Pkw und dann an einem Lastwagen vorbeiziehen. In Höhe des Lasters konnte ein aus der Gegenrichtung kommender 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenprall schwer. Die 65-Jährige, die mit ihrem Wagen zwischen dem entgegenkommenden Auto und dem Lastwagen eingeklemmt wurde, kam mit leichteren Blessuren davon. Dem Lkw-Fahrer passierte nichts.