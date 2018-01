Neuer Prozess um in Tunesien festgehaltene Mädchen

04.01.2018, 01:08 Uhr | dpa

Weil er seine kleinen Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhält, steht ein 40-Jähriger heute abermals in Hannover vor Gericht. Der Mann weigert sich trotz Haft, einer Rückkehr der neun und zehn Jahre alten Mädchen nach Deutschland zuzustimmen. Sie leben bei seinen Verwandten in Tunesien, obwohl die Mutter inzwischen das alleinige Sorgerecht hat. Der Tunesier sitzt seit dem Frühjahr 2016 in einem deutschen Gefängnis, verurteilt wegen Kindesentziehung. In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Hannover wird einem Gerichtssprecher zufolge die Mutter der Mädchen als Zeugin erwartet.

Ursprünglich sollten die beiden Kinder vor zweieinhalb Jahren trotz Trennung der Eltern die Heimat des Vaters kennenlernen, doch schon bald erkannte die Mutter das eigentliche Ziel ihres Ex-Mannes. Später drohte er ihr laut einem Justizangestellten mit den Worten: "Und wenn ich mein ganzes Leben im Knast sitze, wirst du die Kinder nicht wiedersehen!" Der 40-Jährige war zuletzt im Mai vom Amtsgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Dagegen hatten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.