FDP pocht auf Bundesmittel für die Bildungsfinanzierung

04.01.2018, 14:28 Uhr | dpa

Die FDP im Südwesten strebt einen Bildungspakt zwischen Bund und Ländern an. Er wolle mit den anderen FDP-Landtagsfraktionschefs einen Vorschlag erarbeiten, den Bund in die Bildungsfinanzierung einzubeziehen, sagte der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Donnerstag in Stuttgart. Dabei müsse das im Grundgesetz verankerte Verbot der Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Bildung nicht abgeschafft werden.

Das Thema hatte auch in den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition im Bund eine Rolle gespielt. Die Grünen, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wollen das Verbot nicht antasten.

Beim FDP-Landesparteitag an diesem Freitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) bringt der Landesvorstand einen Leitantrag "Beste Bildung braucht das Land" ein. Zu dem Treffen werden rund 400 Delegierte erwartet. Die Partei hat im Südwesten 7300 Mitglieder. Vor einem Jahr waren es 6400.