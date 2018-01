Familiendrama: Mutter vergiftete Vater und Sohn

04.01.2018, 14:28 Uhr | dpa

Nach dem Familiendrama mit zwei Toten im osthessischen Künzell sind Einzelheiten zum Fall bekannt geworden. Es sei ein präziser Plan für eine gemeinsame Selbsttötung der dreiköpfigen Familie vorausgegangen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die als Anästhesiekrankenschwester arbeitende Frau (47) soll den Erkenntnissen zufolge ihren Mann (51) und ihren Sohn (16) mit dem Narkosemittel Propofol umgebracht haben. Nachdem sie demnach beiden mit einer Infusion eine tödliche Dosis verabreicht hatte, scheiterte sie aber beim Versuch, sich selbst einen Venenzugang zu legen.

Die Polizei vermutet, dass die Krankenschwester das Narkosemittel bei ihrem Arbeitgeber entwendete, um es zu einer gemeinsamen Selbsttötung einzusetzen. Gegen sie wurde am Mittwoch Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die Frau wird wegen akuter Suizidgefahr in einem Krankenhaus rund um die Uhr bewacht. Sie soll demnächst in ein Gefängniskrankenhaus gebracht werden. Zum konkreten Tatablauf wurden keine Angaben gemacht, ebenso wenig zum Motiv.

Ihr Mann und ihr Sohn waren am Dienstag tot im Ehebett der Wohnung gefunden worden. Der Arbeitgeber des Mannes hatte zuvor die Polizei alarmiert, weil er einen Abschiedsbrief seines Mitarbeiters gefunden hatte. Darin hatte er angekündigt, mit seiner Familie aus dem Leben zu scheiden.

Ob der laut Polizei wohl an einer autistischen Störung leidende Sohn in die Tat eingeweiht war, ist noch unklar. Untersuchungen müssen auch noch die Frage beantworten, ob der 16-Jährige zuvor noch anderweitig betäubt wurde, wie die Beamten berichteten. Ihren Angaben zufolge sei nicht auszuschließen, dass das Motiv in der Belastung durch die Erkrankung des Sohnes lag.