Leiche in ausgebranntem Haus in Dingelstädt gefunden

04.01.2018, 14:29 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. "Es ist noch unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. "Die stark verbrannte Person ist nach den Löscharbeiten in dem ausgebrannten Haus entdeckt worden." In der Wohnung ist nach Polizeiangaben ein 89-jähriger Mann gemeldet. "Ob es sich dabei um die tote Person handelt, muss noch untersucht werden", erklärte die Sprecherin.

Das Feuer in dem Haus gegenüber der Dingelstädter Marienkirche war am späten Donnerstagvormittag ausgebrochen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, weitere Einzelheiten konnten die Beamten zunächst nicht nennen.