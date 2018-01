Südwest-FDP stellt Bildung in den Mittelpunkt

05.01.2018, 01:49 Uhr | dpa

Die Qualität der Schulen in Baden-Württemberg soll aus Sicht der Landes-FDP wieder top werden. Mit mehr Freiheit für die Schulen, besserer digitaler Ausstattung, gezielterer Schulbauförderung und mehr Bundesgeld sollen die Lernbedingungen optimiert werden, wie die Liberalen in einem Leitantrag ihres Vorstandes fordern.

Dieser hat den Titel "Beste Bildung braucht das Land" und wird den erwarteten rund 400 Delegierten des Landesparteitages heute in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zur Diskussion und Abstimmung vorgelegt. Die Liberalen rücken das Thema in den Fokus, nachdem baden-württembergische Schüler bei den jüngsten Vergleichstudien stark abgerutscht waren.

An diesem Samstag kommen rund 1400 Liberale zu ihrer traditionellen Dreikönigskundgebung in der Stuttgarter Oper zusammen. Zu den Rednern gehört auch Bundeschef Christian Lindner. Die FDP war bei der Bundestagswahl nach vier Jahren in der außerparlamentarischen Opposition zwar wieder ins Parlament gekommen. Die Gespräche mit Union und Grünen über die Bildung einer Jamaika-Koalition ließ sie im November 2017 aber platzen. Die Partei hat im Südwesten 7300 Mitglieder. Vor einem Jahr waren es 6400.