Sprengstoffbastler möchte Bewährungszeit: Berufungsprozess

05.01.2018, 02:48 Uhr | dpa

Nach einem Jahr Unterbrechung startet am heutigen Freitag der Berufungsprozess gegen den sogenannten Sprengstoffbastler von Woldegk (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) neu. Das Landgericht Neubrandenburg muss entscheiden, ob die 22-monatige Haftstrafe für den 35-Jährigen bestehen bleibt oder eine Aussetzung zur Bewährung möglich ist. Der Verurteilte hat gestanden, fast drei Jahre lang in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit explosiven Substanzen experimentiert und die Mischungen etwa 50 Mal im Freien erprobt zu haben. Er hat die Berufung auf das Strafmaß begrenzt und damit den Kern der Verurteilung wegen Verstoßes gegen Sprengstoff- und Waffengesetze anerkannt. Die Unterbrechung war wegen eines psychiatrischen Gutachtens nötig.