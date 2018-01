Backhaus-Besuch: Erläuterung zum Inselhafen erwartet

05.01.2018, 03:08 Uhr | dpa

Prerow (dpa/mv) - Umweltminister Till Backhaus (SPD) wird am heutigen Freitag in Prerow zu einer Informationsveranstaltung zum geplanten Inselhafen erwartet. Der Hafen soll künftig den in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft liegenden Nothafen Darßer Ort ersetzen. Dessen Zufahrt muss jedoch immer wieder ausgebaggert werden, was den Nationalpark-Vorschriften widerspricht.

Nach Angaben des Ministeriums könnten die Kosten des Hafens deutlich höher werden als zunächst angenommen. Zu Beginn waren die Planer von rund zwölf Millionen Euro ausgegangen. Nun werden die Kosten für verschiedene Nutzungsvarianten auf 20 bis 28 Millionen Euro veranschlagt. Wie Bürgermeister René Roloff (parteilos) sagte, ist diese Steigerung auch auf Wünsche der Gemeinde zurückzuführen.