RB Leipzigs Sabitzer vor Comeback: Neuer Vertrag eilt nicht

05.01.2018, 14:59 Uhr | dpa

Der Comeback-Plan läuft. Was eine vorzeitige Verlängerung seines ohnehin noch bis Mitte 2021 gültigen Vertrages bei RB Leipzig angeht, sieht Marcel Sabitzer keinen dringenden Handlungsbedarf. "Da haben wir nicht die Eile", sagte der 23 Jahre alte Mittelfeld- und Angriffsspieler in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Freitag). Die Verantwortlichen des Bundesliga-Fünften würden den Kontrakt mit Österreichs Fußballer des vergangenen Jahres gern jetzt schon verlängern.

Wie wichtig Sabitzer für das Leipziger Team geworden ist, zeigten die letzten Spiele des abgelaufenen Jahres. Nach seiner Schulterverletzung im Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco fehlte Sabitzer die restlichen sechs Partien. Fünf davon konnte RBL nicht gewinnen.

Nun steht Sabitzer vor der Rückkehr. Die Schmerzen seien weg, versicherte er. In seiner Heimat Graz bereitete sich der RB-Antreiber unter anderem auf seine Rückkehr vor. Danach ging es auf die Malediven zum Entspannen. Zur Freude von Landsmann und Trainer Ralph Hasenhüttl stieg Sabitzer am Dienstag gleich zum Auftakt in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte mit ins Training ein.

Allerdings dürfte sein Coach kein Risiko mit Blick auf das Testspiel an diesem Samstag in der Red Bull Arena gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag (15.30 Uhr) eingehen.

Für einen Einsatz über 90 Minuten fühlt sich Sabitzer selbst noch nicht bereit. "Ich muss mich erst noch an die Belastung und die Abläufe gewöhnen", sagte er. Im Training hält er sich zudem vor allem bei Standardsituationen zurück - bei einem Luftduell oder einem Sturz könnte die gegen Monaco ausgekugelte Schulter wieder verletzt werden.

Wichtig ist für die Leipziger, dass Sabitzer am 13. Januar wieder voll einsatzfähig ist. "Ziel ist natürlich der Rückrundenstart gegen Schalke. Aber das ist kein Wunschkonzert. Man muss gut auf seinen Körper aufpassen." Mit einem Sieg gegen die Schalker würden die Leipziger am Tabellenzweiten wieder vorbeiziehen.