Mehrere Oberbürgermeister und Landräte werden 2018 gewählt

05.01.2018, 14:59 Uhr | dpa

Potsdam (dpa/bb) - Viele Brandenburger können in diesem Jahr neue Landräte und Oberbürgermeister wählen. Zudem sind mehrere Bürgermeisterwahlen geplant. Eine entsprechende Terminübersicht hat der Landeswahlleiter kürzlich im Internet veröffentlich.

Demnach wird am 25. Februar ein neuer Bürgermeister in Brandenburg an der Havel gewählt, nachdem die frühere Amtsinhaberin Dietlind Tiemann (CDU) in den Bundestag gewechselt ist. In Frankfurt (Oder) steht am 4. März die Oberbürgermeisterwahl an, in Potsdam soll am 23. September über einen Nachfolger von Jann Jakobs (SPD) entschieden werden, der nicht noch einmal antritt.

Wie das Innenministerium bereits zuvor mitgeteilt hatte, finden am 22. April zudem gleich sechs Landratswahlen statt. Die Bürger in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Barnim, Spree-Neiße, Uckermark und Ostprignitz-Ruppin sind dann zur Stimmabgabe aufgerufen. Durch die Bündelung der sechs Landratswahlen erwartet das Ministerium eine höhere Wahlbeteiligung.

Daneben gibt es bereits mehrere Bürgermeister-Wahltermine. So sind die Bürger in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) schon an diesem Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen, eine Woche später wird unter anderem in Templin (Uckermark) gewählt.