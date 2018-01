06.01.2018, 00:28 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Schwerin ist ein 21 Jahre alter Mann aus Ghana verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er am Freitag von vier Albanern im Alter zwischen 21 und 47 Jahren geschlagen worden. Gegen das Quartett bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, teilten die Beamten mit. Der Ghanaer wurde am Abend zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht - wegen Kreislaufproblemen, wie es in der Polizeimeldung hieß.