Vesperkirche Mannheim öffnet für Bedürftige

06.01.2018, 02:48 Uhr | dpa

Als eine der ersten Vesperkirchen in diesem Jahr im Südwesten öffnet heute die evangelische Citykirche Konkordien in Mannheim ihre Türen für Bedürftige. Bis einschließlich 4. Februar versorgen mehr als 600 ehrenamtliche Helfer in der nordbadischen Stadt Gäste mit einer warmen Mahlzeit und bieten ihnen Lebensberatung an. "Trotz stabiler Wirtschaftslage führen immer noch Menschen ein Schatten-Dasein", meinte Dekan Ralph Hartmann. Dutzende Gotteshäuser öffnen in Baden-Württemberg in diesem Winter wieder zu dem barmherzigen Zweck. In dieser Saison ist Gerlinde Kretschmann Schirmherrin der württembergischen Vesperkirchen.