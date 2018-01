06.01.2018, 15:29 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim ist in einem Testspiel gegen den niederländischen Club Excelsior Rotterdam nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann trennte sich am Samstag in Sinsheim mit 2:2 (2:1) vom niederländischen Erstligisten. Nationalspieler Serge Gnabry (29. Minute) und Stürmer Mark Uth erzielten die Treffer für Hoffenheim. Mike van Duinen (16./48.) schoss die Tore für Rotterdam.