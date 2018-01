Eisbären-Trainer Krupp: "München war cleverer"

06.01.2018, 16:08 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin wollen nach der 1:4-Niederlage beim deutschen Meister EHC München den Kontakt zur Spitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht abreißen lassen. Dafür muss am Sonntag (14.00 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters in der Arena am Ostbahnhof ein Sieg her.

Der Tabellen-Dritte sollte dann gegen die Sauerländer seine Tor-Möglichkeiten besser nutzen als in München. "Die Münchener haben ihre Konter eiskalt genutzt, und wir haben unsere Chancen nicht gemacht. Ich glaube, das war der größte Unterschied", begründete Angreifer Thomas Oppenheimer die Niederlage beim EHC.

Auch Trainer Uwe Krupp hob die beeindruckende Effizienz des Gegners hervor: "Beide Mannschaften sind sich auf Augenhöhe begegnet, aber die Münchener waren etwas kaltschnäuziger und cleverer". Sie hätten es geschafft, die wenigen Fehler der Eisbären zu Toren zu nutzen. Tatsächlich hatten die Berliner viel häufiger auf das gegnerische Tor geschossen als die Gastgeber: 45 zu 35 lautete die Statistik am Ende zugunsten der Eisbären.

Die Berliner haben nun einen Rückstand von drei Punkten auf die Münchner. Der Tabellenführer Nürnberg ist vier Zähler voraus.