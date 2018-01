Boris Becker ruft zum Kampf gegen Rassismus auf

07.01.2018, 02:54 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Berlin (dpa) - Nach den Beschimpfungen aus den Reihen der AfD gegen seinen Sohn Noah hat Boris Becker zum Kampf gegen Rassismus aufgerufen. In einem Gastbeitrag für die «Welt am Sonntag» schrieb er: «Es ist Zeit, aufzustehen, den Finger zu heben und auf die Straße zu gehen. Hier und auf der ganzen Welt.» Rassismus dürfe nicht länger hingenommen werden. Über den Twitter-Account des AfD-Abgeordneten Jens Maier war vor wenigen Tagen in Richtung Noah Becker gepostet worden: «Dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein.» Der Kommentar wurde später gelöscht.