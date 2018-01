Staffelrennen: Deutsche Biathleten nicht in Top-Besetzung

07.01.2018, 02:58 Uhr | dpa

Die deutschen Biathleten gehen zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof nicht in Bestbesetzung in die beiden Staffelrennen. Bei den Damen werden die Weltmeisterinnen Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand heute (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) geschont. Dahlmeier erhält nach ihrem kräftezehrenden Verfolger mit Platz sieben ebenso eine Pause wie Hildebrand. Somit kämpfen Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt um den ersten Podestplatz des Olympia-Jahres.

Bei den Männern fehlt wegen anhaltender Rückenprobleme Massenstart-Weltmeister Simon Schempp. Erik Lesser kuriert zudem noch einen Infekt aus. Damit stellt sich das Team von Bundestrainer Mark Kirchner von selbst auf. Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn und Roman Rees haben im starken Männerfeld aber wohl nur Außenseiterchancen. In den bisherigen vier Einzelrennen holten die deutschen Skijäger in Thüringen noch keinen Podestplatz.