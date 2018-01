Kleinstadt Lauchhammer wählt Rathauschef

07.01.2018, 03:08 Uhr | dpa

Die wahlberechtigten Einwohner der Kleinstadt Lauchhammer in Südbrandenburg stimmen heute über einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister ab. Amtsinhaber Roland Pohlenz (parteilos) kandidiert nach einer ersten Amtszeit erneut, wie die Wahlleitung mitteilte. Er hat vier Gegenkandidaten. Es handele sich allesamt um Einzelkandidaten, die nicht von einer Partei aufgestellt wurden. Zum Teil sitzen sie in der Stadtverordnetenversammlung. Etwa 13 000 Bewohner von Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) können ihre Stimme laut Wahlleitung abgeben. In der Stadt leben insgesamt rund 14 850 Menschen. Die Wahllokale sind von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Amtszeit eines hauptamtlichen Bürgermeisters beträgt in Brandenburg acht Jahre. Ein Kandidat gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der Stimmen erhält und wenn diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht, wie aus dem brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (Paragraf 72) hervorgeht. Falls keiner der Kandidaten gewinnt, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Kandidaten, die die höchsten Stimmzahlen erhalten haben.